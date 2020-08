Romania: Commissione Ue approva aiuti di Stato a Pmi per 935 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato oggi di aver approvato il regime di aiuti di Stato del valore di 935 milioni di euro introdotto dalla Romania per sostenere le aziende colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce la stessa Commissione con un comunicato stampa. Questo sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette per il capitale circolante e gli investimenti produttivi e sarà cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. La misura sarà accessibile alle Pmi attive in determinati settori e alle grandi aziende con collegamenti a Pmi idonee, che sono state influenzate negativamente dalla pandemia di coronavirus. Lo scopo della misura è fornire liquidità a queste società, cosa che consente loro di continuare le loro attività, avviare investimenti e mantenere i posti di lavoro. La Commissione europea ha riscontrato che lo schema della Romania è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo: le sovvenzioni dirette non supereranno i 100 mila euro per ogni azienda operante nel campo della produzione primaria di prodotti agricoli, 120 mila euro per ogni azienda attiva nei settori della pesca e acquacoltura e 800 mila euro per ogni azienda attiva in tutti gli altri settori. (segue) (Rob)