Romania: Commissione Ue approva aiuti di Stato a Pmi per 935 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma durerà fino al 31 dicembre 2020. "La Commissione ha concluso che questa misura è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a gravi danni all'economia di uno Stato membro, in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19 ", ha affermato l'esecutivo europeo. All'inizio di aprile, il governo di Bucarest ha approvato l'ordinanza di emergenza sull'approvazione del regime di aiuti di Stato per sostenere l'attività delle Pmi nel contesto della crisi economica generata dalla pandemia Covid- 19, nonché per modificare e integrare l'ordinanza d'emergenza sul Programma di sostegno alle piccole e medie imprese - Imm Invest Romania. Il ministero delle finanze pubbliche di Bucarest ha poi precisato che coprirà con i contributi il 100 per cento degli interessi, delle commissioni di amministrazione e di rischio per le linee di credito/capitale circolante, nonché per i crediti di investimento. (Rob)