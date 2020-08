Libia: ministro Difesa Turco, nostre attività in linea con il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta portando avanti in Libia azioni umanitarie e altre attività in linea con il diritto internazionale, e continuerà a farlo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Lo scorso novembre 2019, la Turchia e la Libia hanno firmato due accordi di cooperazione in materia di sicurezza e di demarcazione dei confini marittimi contestati dai Paesi della regione, in particolare Grecia ed Egitto. In Libia la Turchia è accusata di continue violazioni dell’embargo Onu sulle armi e dell’invio di miliziani siriani nel conflitto libico a sostegno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli.(Tua)