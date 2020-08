Scuola: Miozzo (Cts), anche per bimbi nessun rischio da uso mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle valutazioni in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, ha chiarito: "come dice la Società italiana di pediatria non esiste per i bambini, anche di piccola età, un rischio nell'utilizzare la mascherina. L'indicazione generale è che non è dannosa e non crea danni a chi la indossa". (Rin)