Mediterraneo orientale: ministro Esteri tedesco Maas, necessaria soluzione diplomatica

- È necessaria una soluzione diplomatica per “il conflitto” tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a margine della riunione informale con i colleghi degli Stati membri dell'Ue che si tiene oggi e domani, 28 agosto, a Berlino. “Nessuno risolverà questo conflitto con navi da guerra nel Mediterraneo orientale, pertanto devono essere condotti colloqui diretti tra Atene e Ankara. La situazione è molto difficile”, ha inoltre affermato Maas. Per il ministro degli Esteri tedesco, “il requisito per i colloqui è porre fine alle manovre nel Mediterraneo orientale, cosicché ciascuna parte possa dare il proprio contributo al fine di creare lo spazio per i colloqui diplomatici”. A tal riguardo, Maas ha sottolineato che “non ci si siede intorno a un tavolo se navi da guerra si confrontano nel Mediterraneo”. Il ministro degli Esteri tedesco ha quindi aggiunto che, qualora non si trovasse una soluzione al conflitto tra Atene e Ankara entro il prossimo Consiglio europeo, “ciò sarebbe straordinariamente problematico per il dialogo tra Ue e Turchia”. Per tale motivo, “tenteremo fino ad allora di utilizzare ogni possibilità per trovare una soluzione diplomatica alla crisi”, ha concluso Maas. (Geb)