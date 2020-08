Scuola: Miozzo (Cts), da zero a sei anni no obbligo mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo condiviso la non necessità di portare la mascherina da zero a sei anni. Fino ai sei anni i bambini non devono portare la mascherina. Gli educatori invece la devono indossare". Lo ha affermato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle valutazioni in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre. Dai 6 ai 10 anni, "essendoci ancora dubbi sulla carica infettiva in questa fascia di età, abbiamo suggerito che i bambini nel movimento da casa fino alla scuola, con bus e scuolabus, debbano indossare la mascherina così come quando entrano a scuola. Quando sono seduti al banco e l'insegnante conferma il distanziamento i bambini possono togliere la mascherina", ha sottolineato ricordando che "va indossata anche negli spostamenti" all'interno dell'istituto. Dai 10 anni all'università "c'è l'obbligo, fermo restando il principio della distanza", ha concluso. (Rin)