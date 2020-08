Fisco: De Lise (Commercialisti), sì alla riforma ma non si può improvvisare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una riforma fiscale non si può improvvisare; è importante lavorarci a lungo e con molta attenzione, sia per l'impatto sui cittadini che per le conseguenze sul gettito erariale. Dovrebbe essere chiaro soprattutto a chi fa politica, invece in diretta a SkyTg24 abbiamo ascoltato l'ennesimo slogan, questa volta dell'onorevole Luigi Marattin: 'Cambiamo l'Irpef', ha detto il parlamentare di Italia Viva. Bene, anzi benissimo. Ma ci chiediamo se dietro queste due parole siano state fatte simulazioni o stime, altrimenti la sbandierata 'rivoluzione Irpef' potrebbe portare solo a dover introdurre in un secondo momento nuove imposte per coprire il gettito fiscale". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili). (segue) (Ren)