Fisco: De Lise (Commercialisti), sì alla riforma ma non si può improvvisare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Lise ha aggiunto: "Pur condividendo la volontà di semplificazione, da anni richiesta a gran voce dalla nostra categoria, non possiamo che condannare il semplicismo con cui la politica tende a trattare, sempre più spesso, una materia tecnica quale quella fiscale". Quindi ha proseguito: "Concordiamo su un solo concetto espresso dal professor Marattin: "Non si può improvvisare la politica". Parimenti non si può improvvisare neanche un tema così delicato, per il quale occorrerebbe una visione almeno di medio periodo". E quindi: "Sostenere che i lavoratori autonomi debbano essere tassati sulla base dei soli ricavi è una palese eresia fiscale. Ed è anche, a nostro avviso, un'ipotesi fiscale del tutto illegittima poiché non tiene conto di un concetto elementare alla base del nostro ordinamento: il reddito". (Ren)