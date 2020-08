© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato intorno alle 12 nella sede dell'azienda "Trelleborg", produttrice di pneumatici per mezzi pesanti in via Tiburtina 159 a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno accertato che le fiamme sono partite da un pallet su cui erano appoggiati altri materiali. Al momento non sono stati registrati feriti.(Rer)