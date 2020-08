Tunisia: Autorità nazionale lotta corruzione condanna rimozione del suo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale per la lotta alla corruzione della Tunisia ha condannato la decisione di destituire il presidente dell'Autorità, Chawki Tabib, da parte del premier responsabile degli affari correnti, Elyes Fakhfakh. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Nei giorni scorsi Fakhfakh ha licenziato Tabib sostituendolo con Imed Boukhris, ex giudice istruttore e attuale procuratore generale presso la Corte di cassazione. Un comitato governativo è stato incaricato di svolgere un audit all'interno dell’Agenzia e di indagare sul caso di Tabib nominato alla guida dell’Autorità nel 2016 dall’allora premier Habib Essid. Secondo l’Autorità nazionale per la lotta alla corruzione il licenziamento di Tabib è incostituzionale, sottolineando che si tratta di un semplice regolamento di conti tra il premier uscente e l’Agenzia che ha gestito il caso di sospetto conflitto di interessi che coinvolge Elyes Fakhfakh e che ha portato alle dimissioni di quest’ultimo. L’Autorità ha chiesto l’intervento del presidente Kais Saied, invitandolo a preservare il processo democratico nonché la sostenibilità e l'indipendenza degli organi istituzionali.(Tut)