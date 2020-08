Repubblica Ceca: coronavirus, Praga farà causa alla Cina per fornitura respiratori difettosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca farà causa alla Cina per la fornitura di respiratori difettosi all'inizio della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità ceco, Adam Vojtech. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Pravo", le aziende produttrici hanno rifiutato ogni responsabilità. Durante la prima ondata del virus il ministero della Sanità ha acquistato dispositivi di protezione per una cifra totale di 2,3 miliardi di corone (85 milioni di euro). La spesa per i respiratori è stata di 774 milioni di corone (28,5 milioni di euro). Vojtech riporta che altre nazioni, tra le quali Belgio, Spagna e Paesi Bassi, hanno riferito di avere avuto problemi analoghi con i materiali forniti da Pechino. (Vap)