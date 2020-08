Scuola: Vacca (M5s), Salvini fa propaganda mentre gli altri lavorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo nel Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, afferma che "Salvini continua a prendere in giro gli italiani nel tentativo di guadagnare qualche voto in più. Ora dice di voler sfiduciare la ministra Azzolina - continua il parlamentare in una nota -, che ha fatto un lavoro enorme per assicurare continuità e qualità alla scuola in una fase complicatissima per l'Italia e non solo. Per ripartire a settembre in sicurezza sono al lavoro diversi dicasteri su più fronti e fanno il massimo per centrare l'obiettivo". L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Siamo stufi della propaganda di chi la scuola l'ha massacrata a suon di tagli e continua a danneggiarla soffiando sul fuoco della paura. Per noi parlano i fatti: sette miliardi investiti da inizio anno, continuità della didattica durante il lockdown, esami di maturità svolto in presenza nella massima sicurezza, fondi e misure di accompagnamento per consentire alle scuole di riaprire a settembre". Vacca sottolinea che "mentre Salvini sbraita e non propone nulla di concreto, c'è una comunità fatta di studentesse e studenti, famiglie, dirigenti scolastici, insegnanti, personale Ata (Ausiliario, tecnico ed amministrativo) e ministero a tutti i livelli, che non ha mai smesso di lavorare, tra mille difficoltà, per garantire alle giovani generazioni il bene più prezioso: la conoscenza". (Com)