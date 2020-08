Speciale difesa: Guerini a omologa tedesca, incoraggiare cessate il fuoco in Libia e riprendere processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incoraggiare e sostenere il cessate il fuoco in Libia e riprendere il processo di Berlino, per questo motivo "l'Operazione Irini ha un ruolo molto importante ed è necessario dotarla di assetti idonei". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell'incontro bilaterale con la sua omologa tedesca Annagret Kramp-Karrenbauer tenutosi a Berlino al termine della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Difesa, tra i temi al centro del loro incontro anche la questione del Mediterraneo orientale, del Libano e della cooperazione nel campo industriale. Per il Mediterraneo orientale, il ministro ha affermato che "è necessario un approccio fermo e un atteggiamento bilanciato per la ricerca di una sempre maggiore cooperazione e dialogo tra gli attori regionali" sottolineando la determinazione italiana a favore del rispetto del diritto internazionale e la tutela degli interessi nazionali. Sul Libano, i due ministri hanno concordato sull'importante ruolo che stanno svolgendo le Forze armate a supporto della popolazione. Guerini ha aggiunto che "è importante che l'Unione europea fornisca il proprio sostegno alla nazione considerate le difficilissime condizioni economiche, sociali e di sicurezza". Il ministro ha poi confermato poi che l'Italia continuerà a sostenere gli sforzi internazionali per favorire la ricostruzione delle aree distrutte nella capitale. Al termine della bilaterale le due parti hanno discusso della cooperazione industriale tra i due paesi con focus sulla difesa europea che sarà oggetto di approfondimenti anche in prossimi incontri. (Com)