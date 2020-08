Speciale difesa: colloquio tra capi di Stato maggiore di Russia e Usa su incidente tra pattuglie in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa, il generale dell'esercito Valerij Gerasimov, ha avuto un colloquio telefonico con il capo di Stato maggiore congiunto statunitense, generale Mark Milley. È quanto reso noto dal ministero della Difesa russo in un comunicato stampa. "Le parti hanno discusso dell'incidente tra la pattuglia della polizia militare delle Forze armate della Federazione Russa e i militari statunitensi, avvenuto il giorno prima nel nord-est della Sira. Il capo di stato maggiore Gerasimov ha richiamato l'attenzione della parte statunitense sul fatto che il comando della Coalizione internazionale, secondo l'attuale procedura, era stato informato in anticipo del passaggio della colonna della polizia militare russa. Nonostante ciò, in violazione degli accordi esistenti, il personale militare statunitense ha tentato di bloccare la pattuglia russa. In risposta, la polizia militare delle forze armate della Federazione Russa ha adottato le misure necessarie per prevenire l'incidente e adempiere ulteriormente al compito", si legge nel comunicato. Durante la conversazione telefonica, specifica il ministero russo, alla parte statunitense "sono state fornite spiegazioni esaustive della situazione". (Rum)