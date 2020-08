Speciale difesa: ministro Turchia, nuovo Navtex per garantire sicurezza a trivellazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Navtex (avviso ai naviganti) che la Turchia ha diffuso per esercitazioni navali previste dal primo al 2 settembre nel Mediterraneo orientale mira a “garantire la sicurezza” per le trivellazioni della marina al largo di Alessandretta. Lo dichiarato il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “Tutti dovrebbero sapere che la Turchia è veramente diventata un attore sulla scena internazionale”, ha poi aggiunto Akar, precisando che Ankara “non ha mire sul territorio o le acque di nessun Paese, ma non permetterà alcun attacco” proveniente dal territorio o dal mare dei propri vicini. (Tua)