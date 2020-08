Russia: Putin, arresto cittadini russi a Minsk organizzato da servizi speciali Ucraina e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto degli oltre 30 cittadini russi in Bielorussia è il prodotto di un'azione dei servizi speciali di Ucraina e Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, precisando che i servizi speciali hanno "trascinato" dei cittadini russi a Minsk. "Questa è un'operazione dei servizi speciali ucraini insieme a quelli statunitensi, e lo dico sulla base di un'informazione affidabile", ha dichiarato il capo dello Stato, in riferimento all'arresto a fine luglio di 32 presunti mercenari russi in Bielorussia. (Rum)