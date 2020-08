Scuola: Miozzo (Cts), scuolabus pieno solo se percorso inferiore a 15 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle valutazioni in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, ha chiarito: "lo scuolabus non sarà un vero problema perché le indicazioni sono precise sia sulle modalità di salita che di seduta. Se si vuole riempire lo scuolabus bisogna seguire alcune regole, fra cui quella che stabilisce i 15 minuti per il tempo di percorrenza, come indicato dai parametri delle organizzazioni internazionali. Su questo - ha aggiunto - abbiamo dato indicazioni per riorganizzare i percorsi degli scuolabus" in questo senso. (Rin)