Russia: Putin, Mosca deve occuparsi della sicurezza della Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve occuparsi della sicurezza della Bielorussia, nel contesto dell'Unione di Stato e dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista con l'emittente "Rossija 24", aggiungendo che il suo omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, gli avrebbe ricordato questa dinamica al momento di chiedere assistenza. In base ai trattati vigenti, ha spiegato Putin, Russia e Bielorussia devono assistersi a vicenda nella difesa della sovranità, dei confini esterni e della stabilità interna. "Per come la vedo io, stiamo agendo in maniera molto più contenuta e neutrale nei confronti degli eventi in Bielorussia rispetto a molti altri paesi, sia europei che americani", ha detto il presidente russo. Putin ha poi rilevato come al momento la situazione in Bielorussia "si sta stabilizzando" e auspicando che "tutti i problemi" possano essere risolti in maniera pacifica. (Rum)