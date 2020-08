Roma: Pelonzi (Pd), riforma poteri necessaria, ben svegliata Raggi noi siamo sempre qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi, in una nota stampa dichiara: "L'intervista di oggi del professor Cassese ha il grande merito di rilanciare il tema fondamentale della riforma di Roma in quanto Capitale. Abbiamo letto le dichiarazioni della sindaca Raggi e francamente restiamo stupiti". "Che a Roma servano poteri speciali - aggiunge Pelonzi - è un tema che il Pd ha ben chiaro. Ricordo che già al primo mandato da presidente della Regione, Zingaretti ha proceduto alla devoluzione dei poteri verso il Comune in ottemperanza alla legge su Roma Capitale ma la sindaca rifiutò. Ricordo che prima della nascita dell'esecutivo rosso/giallo, M5s ha governato con la Lega e la sindaca non ha mosso un dito per chiedere maggiori poteri. Ricordo infine che circa dieci mesi fa, su richiesta delle opposizioni, si è svolto un consiglio straordinario su Roma Capitale. Sono stati votati degli atti che definiscono una roadmap affinché entro il 2021 l'Aula Giulio Cesare si possa votare una proposta istituzionale da inviare al Parlamento. La commissione consiliare per Roma Capitale avrebbe dovuto iniziare un percorso di confronto tematico dividendo gli aspetti giuridici, quelli economici, quelli di assetto istituzionale. Ovviamente il confronto avrebbe dovuto vedere protagonisti gli esperti di settore, le realtà civiche, le rappresentanze di categoria, gli ordini professionali e i centri ricerca a partire dalle università". (segue) (Com)