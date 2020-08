Roma: Pelonzi (Pd), riforma poteri necessaria, ben svegliata Raggi noi siamo sempre qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordo anche, prosegue Pelonzi, "alcuni incontri del tavolo promosso dal Ced nei quali erano presenti i rappresentanti di tutti i partiti, tra gli altri per M5s la consigliera regionale Roberta Lombardi, per la Lega Claudio Durigon, il Pd era presente con il segretario romano il referente della segreteria regionale ed il sottoscritto. La domanda è: che fine ha fatto quel percorso votato dall'Aula? Perché la sindaca si 'sveglia' solo alla vigilia della campagna elettorale? Noi abbiamo a cuore il futuro di Roma e su questo tema siamo sempre pronti al confronto. Il tempo stringe, nel 2021 si celebreranno i 150 anni di Roma Capitale sarebbe importante arrivare a quella data con una proposta istituzionale di riforma che parta dal Campidoglio. Se rimane solo un tema di campagna elettorale temo che la riforma non vedrà mai la luce. Dobbiamo arrivare ad una proposta istituzionale che parte da Roma. Se serve o no un sottosegretario ad hoc è un tema relativo, il Governo ed il parlamento faranno la loro parte se Roma, a partire dalla Sindaca, mostrerà un'adeguata maturità politico istituzionale. Nonostante il lavoro delle opposizioni, a partire dal Pd, è doveroso sottolineare che questa Giunta non ha ancora mosso un dito". (Com)