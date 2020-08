Russia: Putin, vaccino contro il Covid-19 sviluppato nel rispetto della prassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha fatto il possibile per registrare il vaccino contro il Covid-19 nel rispetto delle leggi nazionali e della prassi internazionale. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un'intervista con l'emittente "Rossija 24". "Lo abbiamo fatto in stretta conformità con la legge russa, che a sua volta è pienamente coerente con la prassi mondiale e la regolamentazione normativa adottata in altri paesi. Abbiamo superato studi preclinici e clinici su animali e su volontari", ha affermato Putin. Il presidente ha detto poi che a settembre verrà completata la realizzazione di un secondo vaccino: in questo contesto, i due dispositivi sviluppati dai centri Gamalei e Vektor non saranno in competizione fra loro, "perchè per efficacia e sicurezza sono entrambi allo stesso livello". (Rum)