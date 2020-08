Roma: Baglio (Pd), gravi ritardi in sanificazioni materne e nidi e riaperture in forse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura dei nidi e delle scuole materne è in dirittura di arrivo e a Roma la preoccupazione per come sarà gestita e se si riaprirà in sicurezza è seria". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. "Preoccupano le segnalazioni che arrivano dai Municipi che lamentano ritardi sulle sanificazione degli spazi scolastici e sulla fornitura dei dispositivi di sicurezza da parte delle ditte fornitrici. Mancano termometri, mascherine, gel disinfettanti, guanti e tutto l'occorrente sanitario necessario alla riapertura in sicurezza. La sensazione è che in questi giorni il Campidoglio ha accumulato un consistente ritardo per la reiterata ed ancora una volta inesistente politica della Raggi e della sua Giunta. Una sottovalutazione di questa priorità è inaccettabile chiediamo una riunione urgente della commissione scuola per avere un quadro dettagliato delle situazioni in sofferenza", conclude Baglio.(Com)