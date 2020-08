Iraq-Francia: Salih incontra ministra Difesa Parly, focus su cooperazione in materia di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Iraq, Barham Salih, ha ricevuto oggi a Baghdad la ministra della Difesa della Francia, Florence Parly. Lo riferisce un comunicato della presidenza irachena. Durante l’incontro Salih ha discusso con la ministra di Parigi lo sviluppo delle relazioni fra i due paesi “amici”, e l’allargamento della cooperazione fra Francia e Iraq in vari ambiti, particolarmente nella sicurezza e nel capacity-building delle forze armate irachene. Nella loro conversazione Salih e Parly hanno anche affrontato gli ultimi sviluppi della scena regionale e internazionale. Per parte sua, il presidente Salih ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi internazionali contro il terrorismo e l’estremismo, per poi confermare “l’importanza di consultarsi e lavorare con l’Unione europea per mantenere la stabilità della regione”. Salih ha fatto riferimento in particolare al “ruolo vitale della Francia nella coalizione internazionale contro il terrorismo”. E’ necessario sostenere gli sforzi dell’Iraq per proteggere la sua sovranità, sicurezza e stabilità, ha aggiunto il presidente iracheno, sottolineando “l’importanza di fermare le violazioni militari turche sul territorio dell’Iraq, che costituiscono una violazione della sovranità del paese”, oltre che del diritto internazionale e delle “relazioni di buon vicinato”. Dal canto suo la ministra di Parigi ha ribadito il “sostegno” del suo paese alla stabilità dell’Iraq e alla protezione della sua sovranità. La Francia, ha aggiunto Parly, è “al fianco” dell’Iraq nell’impedire violazioni sul suo territorio, ed è “disponibile a offrire appoggio alle forze di sicurezza irachene in termini di addestramento ed equipaggiamento”. (Irb)