Monza: Sticchi Damiani e Allevi, Governo snellisca burocrazia per lavori a gran premio

- "Per la riqualificazione dell'autodromo di Monza in vista del centenario, lo Stato ci deve aiutare dal punto di vista burocratico, snellendo le procedure, ed economico, sostenendoci con le risorse". Lo ha detto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, durante la conferenza stampa di presentazione del gran premio d'Italia di Formula 1 che si correrà a Monza dal 4 al 6 settembre. "A causa del lockdown – ha spiegato Sticchi Damiani - il crono-programma dei lavori è saltato: avremmo dovuto iniziare dopo questo Gran premio e invece inizieremo dopo quello del prossimo anno, abbiamo bisogno di procedure velocissime, aspettiamo che la politica ci aiuti sulla tempistica e abbiamo bisogno di risorse indispensabili per render l'autodromo ancora più sicuro, affascinante e pronto per festeggiare il proprio centesimo compleanno". Una posizione condivisa anche dal sindaco di Monza, Dario Allevi. "Come Comune – ha spiegato – abbiamo costituito una conferenza di servizi permanente pronta a intervenire giorno e notte per dare le autorizzazioni, ma se dal governo arrivasse la possibilità di attivare procedure d'urgenza che, come si è visto per il ponte Morandi di Genova, funzionano potremmo correre come le monoposto di F1. Mi auguro che il governo colga questo invito". (Rem)