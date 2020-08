Honk Kong: legge sicurezza, scuole internazionali avvertite di evitare temi sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole internazionali di Hong Kong sono state avvertite dei possibili rischi di affrontare pubblicamente ”temi politicamente sensibili” e della necessità che gli insegnanti ne informino gli studenti. Lo riferisce il quotidiano “The Sydney Morning Herald”. Secondo la testata australiana, l’International Baccalaureate, l’organizzazione non governativa con sede in Svizzera che si occupa del baccellierato internazionale, ha ricevuto una guida ad uso interno contenente una serie di istruzioni. Ad esempio, gli insegnanti dovrebbero spiegare agli studenti che “le loro opinioni potrebbero essere interpretate come illegali” e che le opinioni su argomenti delicati come la politica locale “non dovrebbero essere di dominio pubblico” ovvero non dovrebbero essere espresse sui social media né in generale essere oggetto di discussione durante l’attività scolastica. (segue) (Cip)