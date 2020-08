Honk Kong: legge sicurezza, scuole internazionali avvertite di evitare temi sensibili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso novembre il segretario all’Istruzione, Kevin Yeung, in risposta a un’interrogazione del deputato Cheung Kwok-kwan, ha negato intenti di censura, sostenendo che sarebbe stata fornita solo una consulenza tecnica basata sui programmi scolastici e senza considerazioni politiche. A maggio la leader esecutiva, Carrie Lam, ha però messo in guardia le scuole dall’infiltrazione di contenuti “falsi e faziosi” in grado di avvelenare gli studenti e Aristo Educational Press Limited, uno degli editori che adesso si sono avvalsi del servizio di consulenza, è stato accusato dal quotidiano pro-Pechino “Wen Wei Po” di “avvelenare gli studenti” e incitarli all’indipendenza con informazioni distorte. (segue) (Cip)