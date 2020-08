Tunisia: Tahya Tounes sosterrà governo Mechici ma a determinate condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito tunisino Tahya Tounes, fondato dall’ex premier Youssef Chahed, ha annunciato che sosterrà il governo del premier Hichem Mechichi, ma a determinate condizioni. Lo ha annunciato lo stesso Chahed al termine di una riunione del Consiglio nazionale del partito. Le condizioni riguardano, essenzialmente, l'attuazione di un programma urgente per porre rimedio alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia di coronavirus, in particolare l'istituzione di importanti riforme e il mantenimento delle posizioni lavorative. Il Consiglio nazionale di Tahya Tounes ha inoltre espresso la volontà di continuare le consultazioni con le varie forze politiche e organizzazioni nazionali. Un mese dopo la sua nomina da parte del presidente Kais Saied per formare un governo in seguito alle dimissioni di Elyes Fakhfakh, Hichem Mechichi ha annunciato, lunedì 24 agosto 2020, la sua squadra governativa. Durante una conferenza stampa tenutasi a Dar Dhiafa a Cartagine, dove si sono svolte le consultazioni governative, Mechichi ha presentato la composizione del suo esecutivo governo composto da 25 ministri e 3 segretari di Stato scelti fra tecnici e personalità indipendenti senza legami con formazioni politiche. Il prossimo primo settembre l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) sarà chiamata a votare la fiducia al nuovo governo.(Tut)