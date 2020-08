Speciale difesa: Stoltenberg su Bielorussia, non si usi la Nato come pretesto per reprimere manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso dei tentativi di utilizzare la Nato come una sorta di pretesto per reprimere i manifestanti e l'opposizione politica in Bielorussia, il che “è assolutamente sbagliato”. A dirlo è il segretario generale della Nato parlando a margine della riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea in corso a Berlino. “Siamo molto preoccupati per la situazione in Bielorussia. Abbiamo visto come il regime ha usato la violenza contro manifestanti pacifici e li invitiamo a rispettare i valori fondamentali, i diritti fondamentali, compresa la libertà di parola e il diritto a manifestazioni pacifiche. Naturalmente, nella Nato stiamo seguendo molto da vicino questi sviluppi. Si evolvono ai nostri confini ed è assolutamente chiaro da tutti gli alleati della Nato che il popolo bielorusso ha il diritto di decidere il proprio futuro, senza interferenze dall'estero, hanno diritto a elezioni libere ed eque”, ha affermato Stoltenberg. “Vediamo i tentativi di utilizzare la Nato come una sorta di scusa per reprimere i manifestanti, l'opposizione politica in Bielorussia, il che è assolutamente sbagliato. Perché non vi è alcun rafforzamento militare da parte della Nato nella regione”, ha sottolineato il segretario generale dell’Alleana. “Qualsiasi tentativo da parte del regime in Bielorussia di cercare di spostare l'attenzione dalle questioni interne alle questioni esterne per creare una scusa per l'uso della violenza contro il proprio popolo non è accettabile. È sbagliato e ingiustificato”, ha concluso. (Geb)