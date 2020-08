I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: coronavirus, confermati 47.161 nuovi contagi nelle ultime 24 ore - A sei mesi dal primo caso di contagio registrato nel paese, il 26 febbraio, sono almeno 117.665 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, 1.085 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute del Brasile rendendo noto che il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, è salito ad almeno 3.717.156 casi, 47.161 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Il tasso di incidenza è cresciuto nelle ultime 24 ore raggiungendo i 1.768 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), in costante crescita nelle ultime due settimane è cresciuto ulteriormente attestandosi al 56 per cento, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 3,2 per cento. (segue) (Res)