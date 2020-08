Infrastrutture: Colombia, FS Italiane si aggiudica supervisione lavori Linea 1 della metropolitana di Bogotá (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggiudicazione della gara è avvenuta insieme al “Consorcio Supervisor Plmb”, di cui Italferr fa parte con una quota di partecipazione del 25 per cento. Le altre società del consorzio sono Ayesa (impresa spagnola leader del raggruppamento partecipante con AyesaMexico S.A DE C.V. e Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U Sucursal Colombia, per una quota complessiva del 40 per cento), MM S.p.A. (società italiana con il 15 per cento) e Mab Ingeniería de Valor S.A. (società colombiana con il 20 per cento). Oltre che della supervisione dei lavori il consorzio si occuperà anche della verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali sull’investimento del progetto principale. Italferr, infine, sta costituendo una propria branch a Bogotá. (Com)