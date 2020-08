Ue: Sala, giusto rivendicare sede Tribunale brevetti, noi facciamo squadra mentre i leghisti usano slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio su Facebook interviene sulla questione della candidatura della città a sede del Tribunale unificato dei brevetti: "È giusto e necessario che il nostro Paese rivendichi la sede del Tribunale dei Brevetti. E risponde a criteri oggettivi la candidatura di Milano, la città italiana di gran lunga più attiva sul fronte brevettuale. Il punto è come si fa a portare avanti la candidatura. I leghisti usano l’unico metodo che conoscono: slogan, accuse agli altri di immobilismo, il solito parlarsi addosso. Noi facciamo le cose in modo diverso. Pur in uno scenario incerto prepariamo una sede, di fianco al Tribunale di Milano. Tramite deputati e senatori del Pd facciamo interrogazioni costruttive ai Ministeri competenti. Facciamo squadra con i rappresentanti delle imprese e dei professionisti interessati. E lasciamo ad altri la possibilità di guadagnarsi una citazione creando una polemica per “addetti ai lavori” invece che giocare in squadra". (Com)