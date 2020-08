Genova: rapinarono anziano con la tecnica dell'abbraccio, due arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, a Valtriano (Pi), i Carabinieri della Stazione di Lavagna e del Nucleo Operativo della Compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Cenaia (PI), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di F.M., classe 1986 e C.R., classe 1985, cittadini romeni, ritenuti gravemente indiziati della rapina di un orologio di ingente valore, sfilato dal polso di un uomo di 85 anni a Lavagna lo scorso 31 luglio. Il colpo è stato messo a segno con la tecnica dell’abbraccio. I due sono accusati dell'ipotesi di reato di rapina in concorso tra loro. (Ren)