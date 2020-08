Scuola: Bellanova, fondi Mes per test sierologici obbligatori, si può fare basta attrezzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, sostiene che con la somministrazione di test sierologici obbligatori "è possibile trovare un qualche modo di convivere col virus, in attesa del vaccino" e suggerisce su Facebook di organizzare un servizio del genere nelle scuole. Quanto ai fondi, il ministro precisa "che ci sono". I fondi "del Mes sono messi a disposizione dall'Unione europa anche per iniziative come queste". Insomma, continua Bellanova, "garantire salute e sicurezza, permettendo ai nostri ragazzi di tornare a riempire le aule è possibile. Perché - spiega ancora - le parole d’ordine dei prossimi mesi non possono essere quelle della paura o al contrario dell’incoscienza, ma devono essere la responsabilità e la cura di sé stessi e degli altri. Basta attrezzarsi, come sempre". (Rin)