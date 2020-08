Bielorussia: Borrell (Ue), a Berlino confronto importante su quale tipo di sanzioni adottare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea valuterà quale tipo di sanzioni adottare riguardo le situazioni di crisi in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ricordando che l'incontro di oggi a Berlino è una riunione informale in cui i ministri degli Esteri non possono "prendere una decisione" sulle sanzioni ma solo fare "proposte politiche da sviluppare in seguito". "Penso che la discussione sarà importante, perché il livello delle sanzioni e chi sanzionare è qualcosa da valutare in pieno", ha affermato Borrell in un punto stampa prima dell'avvio della riunione organizzata dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. Il capo della diplomazia europea ha aggiunto che anche il caso dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj sarà oggetto di confronto nella due giorni di riunioni a Berlino.(Beb)