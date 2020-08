Costa d'Avorio: presidente Ouattara soggiornerà in Francia, previsto incontro con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa d'Avorio e candidato all'elezione presidenziale, Alassane Ouattara, soggiornerà fino al prossimo 6 settembre in Francia, dove incontrerà il capo di Stato Emmanuel Macron. Lo scrive la rivista "Jeune Afrique", secondo la quale l'incontro dovrebbe tenersi l'1 o il 2 settembre, nel quadro di un soggiorno a titolo personale nella sua residenza a Mougins, nel sud-est della Francia. Secondo le fonti di Jeune Afrique, Ouattara sarebbe partito ieri da Abidjan insieme alla moglie Dominique, con la quale resterà in Francia per una decina di giorni. L'arrivo a Parigi del presidente ivoriano era in realtà previsto lo scorso 25 agosto, ma la situazione in Mali lo avrebbe costretto a posticipare la partenza per partecipare alla riunione programmata in questi giorni dalla Comunità degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao). L'incontro con Macron dovrebbe svolgersi durante un pranzo di lavoro. Ouattara ha ufficializzato la sua candidatura lo scorso 7 agosto, e ha presentato il dossier di candidatura lunedì. "Ci sottometteremo al verdetto dei nostri concittadini", ha dichiarato presentando la richiesta alla Commissione elettorale indipendente (Cei) di Abidjan, alla presenza dei media locali. (segue) (Res)