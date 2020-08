Governo: Provenzano a "La Stampa", più chiarezza sulle alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno è una misura di portata storica. Dalla sua Sicilia, dove nei giorni scorsi si è scontrato con il governatore Musumeci ('mette l'isola a servizio della bieca campagna elettorale di Salvini'), il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, difende in una intervista a "La Stampa" la norma inserita nel dl Agosto e qualifica come "generiche, che sfiorano il qualunquismo" le accuse al governo del presidente di Confindustria Bonomi. All'inizio di una campagna elettorale che vede il Pd ancora titubante sulla posizione da prendere sul referendum, si schiera per il "sì" e agli alleati del M5s lancia un avvertimento: "Per proseguire, serve più serietà". Comincia in Parlamento l'iter del dl Agosto che contiene la fiscalità di vantaggio. Misura storica per Provenzano, assistenzialismo secondo altri... "Ma è l'esatto contrario! Mira a promuovere il Sud che produce e lavora. Ho letto sul vostro giornale critiche datate: stavolta la fiscalità non è alternativa agli investimenti nei servizi, nelle infrastrutture. Sono le priorità del Piano Sud e con il Recovery plan le potenziamo. Siamo il primo governo da decenni che prende di petto la questione meridionale". (segue) (Rin)