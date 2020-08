Governo: Provenzano a "La Stampa", più chiarezza sulle alleanze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd e il M5s stanno per compiere un anno di governo insieme, eppure alle Regionali di settembre non sono riusciti a fare alleanze quasi da nessuna parte. "Chi ha diviso il campo fa un favore a Salvini. Contro questa destra, io sono per costruire un fronte ampio. Ma col M5s dobbiamo arrivare a un momento di chiarezza: non pretendo che mettano il socialismo nelle loro parole d'ordine, ma la serietà sì. E' imprescindibile per proseguire l'alleanza". "Intendo dire - aggiunge - che se si annuncia la possibilità delle alleanze e poi non le si perseguono è un problema". Il ministro chiarisce inoltre che "le Regionali non sono un referendum sul governo, ma dire che non avranno conseguenze politiche è una sciocchezza. Per quanto riguarda il Pd, stiamo recuperando terreno rispetto alla disfatta del 2018 e rappresentiamo un'alternativa competitiva alla destra". (segue) (Rin)