Governo: Provenzano a "La Stampa", più chiarezza sulle alleanze (4)

- Quanto al referendum sul taglio dei parlamentari, "io credo che per noi il 'sì' sia naturale: sono 40 anni che il centrosinistra propone il taglio dei parlamentari. Pertanto starei molto attento a descrivere gli elettori che voteranno sì come populisti e antipolitici". Per quel che riguarda invece la legge elettorale, "serve un atto politico inequivocabile, da qui al voto: almeno un accordo in Commissione. E il Pd sta lottando per ottenerlo. La riduzione dei parlamentari è solo una tappa di un percorso, non un pericolo per la democrazia. Il vero pericolo, come ad agosto scorso, è Salvini", ha concluso Provenzano. (Rin)