Istat: a giugno il fatturato dell'industria italiana aumenta del 13,4 percento (2)

- Ma non è tutto: "Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a giugno gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali diffusi in tutti i comparti: +21,3 l’energia, +14,3 i beni di consumo, +13,4 i beni strumentali e, infine, +11,4 i beni intermedi. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di giugno 2019), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali del 16,4, con cali del 15,7 sul mercato interno e del 17,8 su quello estero". E dunque: "Con riferimento al comparto manufatturiero, solo il settore farmaceutico registra una crescita tendenziale positiva (+7,2). Per tutti gli altri comparti si rilevano risultati negativi, dalla flessione dell’1,1 dell’industria alimentare fino ai cali molto più ampi del comparto dei mezzi di trasporto (-33,2) e delle raffinerie di petrolio (-41,1)". (segue) (Ren)