Economia: Misiani (Pd) a "Il Messaggero", bonus 110 per cento fino al 2023 grazie ai fondi dell'Europa

- Il governo ha fatto da marzo ad oggi manovre per 100 miliardi di euro. Il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, spiega a settembre cos'altro prevedete di fare con la legge di Bilancio. "L'economia è in ripresa, anche se il recupero è molto differenziato settore per settore. Dovremo continuare a proteggere le imprese e le famiglie cambiando però il mix di politica economica. La legge di Bilancio dovrà cambiare passo rispetto ai decreti anti-crisi di questi mesi, mettendo in campo una serie di riforme strutturali e una fortissima spinta per gli investimenti pubblici e privati". Tra le riforme strutturali, quella più attesa è la riforma fiscale. Il ministro Roberto Gualtieri ha parlato di 'debonusizzazione' del sistema. "La riforma fiscale deve essere funzionale ad una serie di obiettivi". Gli obiettivi: "Alleggerire il carico sulle famiglie con figli a carico, sui redditi medi e bassi, e razionalizzare le tax expenditures. Servirà individuare un modello di organizzazione dell'Irpef che sia il più rispondente a questi criteri". Misiani dice che "qualunque modello che preveda l'assorbimento del bonus 100 euro non dovrà comportare alcun aumento del carico fiscale sui contribuenti interessati, ma anzi inserirsi in un contesto di riduzione del prelievo sui redditi bassi e medi". "Sul tavolo aggiunge - ci sono diverse ipotesi. Il modello tedesco è sicuramente una delle più interessanti. Sulla riforma ci confronteremo all'interno della maggioranza e con le organizzazioni economiche e sociali, valutando il sistema che più si avvicina agli obiettivi che intendiamo raggiungere. Tenendo bene in mente che operiamo in quadro in cui non ci sono risorse infinite". (segue) (Rin)