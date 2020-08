Economia: Misiani (Pd) a "Il Messaggero", bonus 110 per cento fino al 2023 grazie ai fondi dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma, è stato detto, non sarà fatta in deficit. E neppure potrà essere finanziata dai fondi europei. "Sarà una riforma che avrà un impatto, l'ammontare delle risorse messe in campo sarà piuttosto consistente. Solo per l'assegno unico per i figli ci vorranno diversi miliardi". Il 15 ottobre scade la moratoria sulle cartelle fiscali. Nel cassetto ce ne sono 9 milioni pronte a partire e ad arrivare ai contribuenti in un periodo di forte crisi. "Credo sia necessario usare buon senso in una fase ancora difficile. Verificheremo in sede di conversione del decreto Agosto la fattibilità di ulteriori interventi per quanto riguarda le cartelle esattoriali". (segue) (Rin)