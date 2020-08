Economia: Misiani (Pd) a "Il Messaggero", bonus 110 per cento fino al 2023 grazie ai fondi dell'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il viceministro "la via maestra è rilanciare la crescita dell'economia. Non possiamo accontentarci di recuperare le gravi perdite del 2020. Dobbiamo mettere l'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile superando la stagnazione degli ultimi 25 anni. Accanto a questo nella prossima legge di Bilancio bisognerà predisporre un percorso di recupero dell'evasione fiscale e di ricomposizione della spesa pubblica". Una spending review. "Terminata l'emergenza deve tornare nella politica di bilancio". Sul Recovery fund il governo ha raccolto oltre 500 progetti dai ministeri, ma non sembra esserci ancora una linea precisa sull'uso dei 209 miliardi. "Le linee guida del nostro progetto erano già indicate nel Piano nazionale di riforma approvato in Parlamento: una grande spinta alla digitalizzazione, investimenti nella transizione ecologica e nella riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali. Il Recovery plan che presenteremo a metà ottobre dettaglierà gli obiettivi e selezionerà i progetti". Uno sul quale il governo intende puntare è "l'efficientamento energetico degli edifici. Se sarà possibile rendicontare nel Recovery fund il bonus 110 per cento, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio". Tim e Cdp stanno per dare vita alla società della rete unica. Avrà la possibilità di usare i fondi del Recovery. "Speriamo di sì. La società unica della fibra è un progetto strategico del Paese che ha senso ad alcune condizioni: che ci sia nella governance un ruolo centrale di Cdp, che il progetto sia aperto alla partecipazione di tutti gli operatori e dei fondi infrastrutturali, e che la società possa accedere ai fondi europei", ha concluso Misiani. (Rin)