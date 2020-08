Ue: europarlamentare Tinagli al "Corriere della Sera", l'Italia conosce le sue priorità, ora si concentri su come realizzarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia conosce le sue priorità, ora si concentri su come realizzarle. Oggi a Bruxelles riprende il negoziato sul budget dell'Ue 2021-2027 da 1074,3 miliardi con un primo incontro tecnico tra la presidenza di turno tedesca, la Commissione e il Parlamento Ue che è autorità di bilancio. "Ci siamo molto concentrati sul Recovery Fund che è un'aggiunta importante al budget: serve per la ripresa ma ha un periodo limitato, tre anni, perciò dobbiamo anche preoccuparci del bilancio pluriennale e dobbiamo fare in modo che l'Ue abbia le risorse per finanziare la sua crescita anche dopo l'emergenza". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Irene Tinagli, che è presidente della commissione Problemi economici del Parlamento europeo. Sul suo tavolo passano tutti i dossier economici europei rilevanti. Il Parlamento Ue non è soddisfatto dell'accordo chiuso dal Consiglio europeo di luglio. "Una volta superata l'emergenza, bisogna fare in modo che l'Europa sia in grado di finanziare le priorità che si era data prima dello scoppio della pandemia, come la transizione ecologica e la digitalizzazione. L'accordo del Consiglio ha penalizzato alcune voci importanti per il Parlamento: ci sono tagli alla ricerca, all'Erasmus e ai fondi per l'immigrazione e la cooperazione. Sono linee di intervento che dovremo rafforzare nel futuro e su queste il Parlamento darà più battaglia. Siamo consapevoli che sarà difficile andare a rivedere al rialzo la cifra complessiva perché è un accordo votato all'unanimità in modo molto sofferto dal Consiglio". (segue) (Res)