Ue: europarlamentare Tinagli al "Corriere della Sera", l'Italia conosce le sue priorità, ora si concentri su come realizzarle (2)

- Anche InvestEu, di cui Tinagli è relatrice, ha subito un taglio consistente. "InvestEu è stato decimato e mi batterò perché la decisione sia riconsiderata. Si basa su strumenti che noi italiani abbiamo saputo usare molto bene in passato. Per esempio nel Piano Juncker siamo stati i secondi beneficiari dietro alla Francia con io miliardi di finanziamenti che hanno attivato 65 miliardi di investimenti". Un altro nodo da sciogliere sono le nuove risorse proprie. "L'istituzione di nuove risorse proprie è fondamentale per la sopravvivenza dell'Unione del futuro. II Recovery Fund dovrà essere ripagato perciò o aumentiamo le risorse proprie dell'Ue per il rimborso oppure avremo in futuro un bilancio sempre più povero che non sarà in grado di dare risposte adeguate alle richieste dei cittadini. Le risorse proprie sono una battaglia fondamentale e rappresentano l'eredità che lasceremo dopo, lo strumento per rinforzare l'Unione". Nelle prossime settimane gli Stati membri dovranno elaborare i piani nazionali di ripresa. "Per come è strutturato il Recovery Fund non è Bruxelles che indica le priorità. Bruxelles si aspetta che sia l'Italia a indicarle, dovranno avere una coerenza con gli obiettivi dell'Ue e con le debolezze storiche del nostro Paese che sono state ampiamente discusse nelle Raccomandazioni Paese". "I temi che dibattiamo sempre - continua - sono come rendere più rapida ed efficiente la pubblica amministrazione attraverso la sburocratizzazione e la digitalizzazione, la giustizia non solo penale ma anche quella civile e amministrativa che spesso è un freno per gli investimenti, la produttività del lavoro, un fisco più efficiente ed equo, la lotta all'evasione, l'incentivazione della moneta elettronica: insomma tutte quelle misure che aiuteranno il Paese a crescere. E poi l'istruzione e il capitale umano, che saranno fondamentali per la ripresa". (segue) (Res)