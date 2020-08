Ue: europarlamentare Tinagli al "Corriere della Sera", l'Italia conosce le sue priorità, ora si concentri su come realizzarle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente rileva inoltre che "noi conosciamo le nostre priorità ma quello che servirà a Bruxelles non è solo la lista: per ciascuna delle priorità, che non dovranno essere cento ma alcune molto mirate, ci deve essere un piano di azione dettagliato con tutte le misure che si intende intraprendere per implementarlo e realizzarlo, attraverso quali strumenti e che tipo di investimenti, di modifiche di leggi e regolamenti e soprattutto la tempistica. Serviranno studi di impatto e scadenze molto chiare che dovremo essere in grado di rispettare. Di questo ancora non sento molto parlare in Italia. Dobbiamo lavorare anche a questi dettagli operativi. Le priorità le sappiamo già, il vero nodo è il come". II 25 settembre d sarà una tavola rotonda organizzata dalla Dg Fisma. "È una tavola rotonda sugli Npl. Alla luce dell'analisi fatta dalla Vigilanza Bce a fine luglio per vagliare la resilienza del settore bancario alla crisi del Covid-19, i cui risultati sono stati abbastanza incoraggianti, il tema bad bank a Bruxelles non appare così urgente. Ma bisogna sempre monitorare l'evoluzione del fenomeno, ed essere pronti a mettere in campo ogni strumento utile", ha concluso Tinagli. (Res)