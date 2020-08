Libano: ministro Esteri francese rilancia appello per formare un nuovo governo per gestire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo in Libano deve essere ricostituito per gestire l’emergenza umanitaria e sanitaria che sta colpendo il Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean Yves-Le Drian, in un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica “Rtl”, parlando della situazione in Libano dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno interessato la capitale Beirut provocando la morte di 180 persone e circa 6mila feriti, oltre a danni alle infrastrutture vitali non solo per la città, ma per l’intero Paese. "Un governo deve essere ricostituito perché c'è un'emergenza, un'emergenza sia umanitaria che sanitaria, e un'emergenza politica", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese. "Il rischio oggi è la scomparsa del Libano, quindi queste misure devono essere prese rapidamente", ha dichiarato il ministro francese. Le Drian ha sottolineato che le riforme non possono essere attuate dall'attuale classe politica libanese. "Si stanno fagocitando tra loro per raggiungere un consenso sull'inazione. Questo non è più possibile e lo diciamo con forza", ha dichiarato Le Drian facendo riferimento alle varie fazioni presenti in Libano. "Lo ha detto il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) quando è andato in Libano il 6 agosto e lo affermerà nuovamente il primo settembre nella sua visita a Beirut”, ha aggiunto il responsabile della diplomazia francese. Al momento i negoziati per la formazione di un nuovo gabinetto di governo sono in una fase di stallo, mentre il capo dello Stato Michel Aoun non ha nemmeno fissato una data per le consultazioni parlamentari vincolanti per la nomina di un primo ministro dopo le dimissioni del premier Hassan Diab.(Frp)