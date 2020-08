Referendum: Brescia (M5s), spero prossima settimana primi ok a correttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un intervento sul Corriere del Mezzogiorno, Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, ha voluto assicurare che "non ci sarà nessun caos dopo il sì" al referendum perchè "i correttivi necessari sono già in campo". Martedì prossimo "nella commissione che presiedo - ha chiarito - proporrò ai gruppi di adottare in settimana tre testi base fondamentali: la proposta di legge elettorale a mia firma, la proposte di legge costituzionale che adegua la Carta alla riforma, inclusa la base territoriale per l'elezione del Senato e infine la proposta sul conflitto d’interessi. Far partire il confronto su questi testi - ha aggiunto - non risponde solo a un patto di maggioranza, ma indica il più ampio disegno di riforma. Noi vogliamo restituire prestigio e credibilità alla politica. Ridurre il numero dei parlamentari è solo il primo passo". Martedì prossimo, 1 settembre, alle 14 è in programma l’ufficio di presidenza della commissione. (Com)