Polonia-Ucraina: Varsavia e Kiev collaboreranno nella lotta contro i reati fiscali

- Polonia e Ucraina in futuro collaboreranno nella lotta contro i reati di natura fiscale. Lo ha detto il ministro delle Finanze polacco, Tadeusz Koscinski, che oggi inizia una visita di due giorni a Kiev durante la quale sarà firmata un'intesa a tale proposito. Dalle informazione che il ministero ha comunicato all'agenzia di stampa "Pap", Koscinski incontrerà durante la visita l'omologo ucraino Serhiy Marchenko e il vicepremier Oleksii Reznikov. Il viceministro delle Finanze polacco Jan Sarnowski condurrà invece un ciclo di incontri con rappresentanti del dicastero delle Finanze di Kiev in tema di strumenti per la lotta all'evasione dell'Iva e di tecnologie fiscali. (Vap)