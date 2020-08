Kazakhstan: Nazarbayev propone di tenere nel paese il vertice su riduzione armamenti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo presidente kazakho Nursultan Nazarbayev ha proposto che il vertice a quattro sulla riduzione graduale degli armamenti nucleari fra Russia, Stati Uniti, Cina e Unione europea si svolga nel paese dell’Asia centrale. "Credo che i leader di Stati Uniti, Russia, Cina e Unione europea abbiano una responsabilità speciale per il futuro del pianeta. Sono convinto che se si terrà un vertice in questo formato a quattro, uno dei temi principali da affrontare sarebbe lo sviluppo di un accordo multilaterale su una riduzione graduale e proporzionale delle armi nucleari. Il Kazakhstan è pronto a fornire una piattaforma per questo vertice ", si legge nel messaggio. Secondo il ministero degli Esteri kazako, l'ex presidente ha fatto appello alla comunità internazionale affinché segua le orme del Kazakhstan, che al momento dell’indipendenza rinunciò volontariamente alle armi nucleari. (Rum)