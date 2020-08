Repubblica Ceca: premier Babis, Skoda ha le auto migliori del gruppo Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica Skoda ha le auto migliori di tutto il gruppo Volkswagen, ma non tutti ne sono contenti. Lo ha dichiarato il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Babis ha fatto sapere di voler parlare di ciò con il nuovo amministratore delegato di Skoda, Thomas Schafer, che incontrerà domani. Il premier ha detto che Skoda è una delle compagnie che ha ottenuto il maggiore supporto finanziario dallo Stato durante la crisi indotta dalla pandemia di coronavirus e spera che Volkswagen non limiti lo sviluppo di Skoda in futuro, nonostante a suo dire la competitività di quest'ultima venga ostacolata all'interno del gruppo. "Il settore dell'automotive è molto importante per noi. Conta per l'11 per cento del Pil ceco e per il 24 per cento delle nostre esportazioni", ha precisato Babis. (segue) (Vap)